Terrorangst bei CL- Finale: Dach bleibt zu

Der Anschlag auf den Mannschaftsbus von Borussia Dortmund im Vorfeld des Viertelfinal- Heimspiels der Königsklasse gegen AS Monaco ist der eine Anlassfall. Der Terror von Manchester, bei dem 20. Menschen ihr Leben verloren, ist ein anderer. Der Schluss daraus liegt auf der Hand. Die Sicherheitsvorkehrungen müssen künftig auch bei großen internationalen Sportevents drastisch verstärkt werden.

Weil der walisische Verband als Veranstalter des Champions- League- Finales am 3. Juni in Cardiff einen Drohnenangriff für möglich hält, wird das Dach beim Showdown im europäischen Klub- Fußball zwischen Real Madrid und Juventus Turin geschlossen bleiben - unabhängig von der Wetterlage. Also eine Indoorveranstaltung.

Terrorstufe "kritisch"

Von Verbandsseite wird zwar darauf hingewiesen, dass dadurch die "Atmosphäre im Stadion noch verstärkt wird". Könnte zutreffend sein, ist aber nicht der Hauptgrund. Sondern die Angst vor einem Anschlag, die im Allgemeinen umgeht. Und im Speziellen in Großbritannien, wo die Terrorstufe als "kritisch" eingestuft wird. Daher wird das Dach auch bei den beiden offiziellen Trainingseinheiten von Real und Juventus am Tag vor dem Endspiel geschlossen bleiben.

Aus Sicherheitsgründen wurden daher zudem die Fanzonen, in denen sich die Anhänger der Klubs normalerweise vor einer Partie aufhalten und feiern dürfen, gestrichen. Sowohl die UEFA als auch die Politiker des Landes weisen daraufhin, Menschenansammlungen zu meiden.

Kronen Zeitung