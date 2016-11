Teamtorhüterin von Gambia im Mittelmeer ertrunken

Sie wollte demnach in Europa Asyl beantragen und ein neues Leben anfangen. Der Präsident des Fußballverbandes des westafrikanischen Staates, Lamin Kaba Bajo, erklärte, ihr Tod sei "ein großer Verlust für die Fußball- Nationalmannschaft und das ganze Land".

2012 als Torhüterin bei U17- WM dabei

Jawara war 2012 Torhüterin der Nationalmannschaft bei der U17- WM in Aserbaidschan. Sie war dem Cousin zufolge im September aufgebrochen und hatte vor ihrer versuchten Überfahrt nach Italien Wochen in Lagern im libyschen Misrata verbracht. Sie sei am 27. Oktober ertrunken. Das habe der von ihr beauftragte Schmuggler der Familie mitgeteilt.

Bei der Flucht über das Mittelmeer sind nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration (IOM) und der UNO in diesem Jahr bereits mehr als 4000 Menschen umgekommen. Aus dem kleinen westafrikanischen Staat mit rund zwei Millionen Einwohnern fliehen jährlich Tausende Menschen nach Europa.