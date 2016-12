Teamchef Marcel Koller: "Flucht" zum FC Basel?

Verlässt Teamchef Marcel Koller die österreichische Nationalmannschaft und heuert beim Schweizer Serienmeister Basel an? Nachdem Koller zuletzt wegen der verpatzten EM in Frankreich und der alles andere als berauschenden Bilanz des ÖFB- Teams in der WM- Qualifikation stark in die Kritik geraten war, spekuliert eine Schweizer Zeitung über den Abgang des Trainers.