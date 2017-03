Team: Selbstvertrauen für Hit in Dublin tanken

Teamchef Marcel Koller spricht vor einem Spiel nur selten über Aufstellung und Taktik, gibt seine diesbezüglichen Überlegungen nur selten preis - gestern musste er beim Satz "Ich weiß wirklich noch nicht, wer spielt" nicht einmal "schummeln".

Viele Fragezeichen

Die Aufstellung wird er selbst erst knapp vor dem Anpfiff wissen, einige Fragezeichen gibt es:

Sicher fehlen Baumgartlinger, Schaub (beide verletzt) und Lukse (krank), die alle drei gar nicht mehr im Kader sind.

Sabitzer (kränklich) und Alaba ("er hat im Frühjahr noch sehr viele Spiele vor sich", so Koller) sind fraglich.

Arnautovic und Ilsanker sind in Dublin gesperrt, für beide will Koller eigentlich Alternativen testen.

Angesichts der vielen Ausfälle sprach der Teamchef von einem "schwierigen Lehrgang", einige Aufschlüsse will er dennoch bekommen, "auch wenn man Finnland sicherlich nicht 1:1 mit Irland vergleichen kann".Dreierkette festigenAnzunehmen, dass Koller heute erneut mit der Dreierkette spielen lässt: "Das Ziel ist, diese zu verfestigen." Ob es allerdings ein 3- 4-3 wie gegen Moldawien oder ein 3- 5-2 wird, ließ er noch offen: "Unser System muss sich nicht immer nach dem Gegner richten."

Trotz aller Ausfälle: Ein Sieg soll her. Denn Selbstvertrauen, sagt auch Koller, holt man sich am besten mit Siegen. Und Selbstvertrauen wird unser Team am 11. Juni in Dublin brauchen!

Peter Klöbl, Kronen Zeitung