Tatar an Alaba: "Genug! Spiel auf deiner Position"

Nach dem 1:1 gegen Irland (Tore im Video oben) ist Fußball- Österreich wütend. Die Fans sind auf der Palme: "Not gegen Elend", "ein Hundskick", "sowieso zu blöd für die WM", waren da noch die harmloseren Kommentare, die wir auf krone.at zu lesen bekamen. Im Visier der Fans: Wie fast immer Teamchef Marcel Koller und auch David Alaba. Der wurde auch vom Sky- Experten Alfred Tatar heftig kritisiert: "Für unsere Zwecke hat er nichts Positives bewirkt. Hier muss man irgendwann sagen, es ist genug, spiel auf deiner angestammten Position links in der Verteidigung. Das möchte ich jetzt hier deponieren, auch wenn mich alle prügeln. Der David interpretiert mehr in sich hinein als da ist auf dieser Position."