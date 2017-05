SV Ried verpasst im Abstiegskampf den Pflichtsieg!

Nach von Nervosität auf beiden Seiten geprägten Anfangsminuten fand Ried besser ins Spiel, agierte offensiv gefährlicher und arbeitete aggressiver gegen den Ball als die Gäste. Die Führung war folglich verdient, wenn auch etwas kurios. Ein hohes, scheinbar viel zu ungenaues Zuspiel von Marcel Ziegl auf Stefan Nutz fand dennoch seinen Abnehmer knapp vor der Torauslinie - Reifeltshammer verwertete die folgende Flanke per Kopf. Ried machte in der Folge das Spiel, blieb die gefährlichere Mannschaft. Michael Huber klärte aber in höchster Not vor Nutz (31.), kurz darauf fiel ein Ziegl- Weitschuss zu zentral aus (32.). St. Pölten tauchte selten, aber doch vor dem Rieder Tor auf. Die Resultate waren vor der Pause freilich bescheiden: Ein geblockter Perchtold- Schuss (24.) sowie ein viel zu zentraler Versuch von Manuel Martic (41.).

Erst nach der Pause kamen die Gäste besser in Schwung. Der in der Halbzeit eingewechselte Lonsana Doumbouya sorgte mit zwei Kopfbällen (52. bzw. 57.) für ein Raunen auf den Rängen. Ried hingegen ließ die größte Chance auf eine Vorentscheidung in der 67. Minute fahren: Nach einem Konter hielt der herauseilende Goalie Christoph Riegler gegen Dieter Elsneg sein Team im Spiel, schon zuvor hatte Elsneg bei einem Schuss aufs kurze Eck das Nachsehen gegen den "Wölfe"- Schlussmann gehabt. (56.). Angesichts einer ausgeglichenen zweiten Hälfte und einem Köpfler von Lukas Thürauer in Gebauers Arme (71.) kam das 1:1 nicht überraschend: Mit einem wunderschönen Seitfallzieher krönte Perchtold eine Flanke von Michael Ambichl und leitete damit eine hart umkämpfte Schlussphase ein, die aber torlos endete.

Das Ergebnis:

SV Ried - SKN St. Pölten 1:1 (1:0)

Ried, Keine- Sorgen- Arena, 6557, SR Lechner

Tore: 1:0 (21.) Reifeltshammer, 1:1 (77.) Perchtold

Gelbe Karten: Reifeltshammer, Brandner bzw. Martic, Huber, Korkmaz

Ried: Gebauer - Reifeltshammer, Trauner, Özdemir - Hartl, Ziegl (83. Fröschl), Zulj (74. Walch), Marcos - Nutz (60. Brandner) - Elsneg, Ademi

St. Pölten: Riegler - Stec, Huber, Petrovic, Pirvulescu (26. Mehremic) - Ambichl, Perchtold, Martic, Korkmaz (68. Thürauer) - Hartl, Luckassen (46. Doumbouya)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 33 22 6 5 46 72 2. Austria 33 19 3 11 19 60 3. Sturm Graz 33 18 3 12 17 57 4. Altach 33 15 8 10 1 53 5. Admira 33 13 7 13 -11 46 6. Rapid 33 9 10 14 6 37 7. Mattersburg 33 10 7 16 -15 37 8. St. Pölten 33 9 8 16 -18 35 9. Wolfsberg 33 9 8 16 -21 35 10. Ried 33 9 4 20 -24 31