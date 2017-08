Superstar Ronaldo vor Gericht angehört

Weltfußballer Cristiano Ronaldo ist wegen des Vorwurfs der Steuerhinterziehung in Höhe von 14,7 Millionen Euro unter riesiger öffentlicher Aufmerksamkeit von einer Richterin befragt worden. Die Anhörung des Torjägers von Real Madrid fand am Montag in Pozuelo de Alarcon nahe der spanischen Hauptstadt hinter verschlossenen Türen statt, wie das Gericht mitteilte.