Sunderland- Trainer droht Reporterin Prügel an

"Du bist am Ende ein bisschen zu frech geworden. Du könntest einen Schlag abbekommen, auch wenn du eine Frau bist. Pass auf, wenn du nächstes Mal herkommst", sagte Moyes.

Inzwischen hat der Schotte die Reporterin angerufen und sich für seine Wortwahl entschuldigt, sie nahm die Entschuldigung an. Dies teilte ein BBC- Sprecher dem "Telegraph" mit. ."Das ist nicht der Mensch, der ich bin. Ich bereue zutiefst, was ich gesagt habe", so Moyes.

Auch wenn die Reporterin wohl auf weitere Schritte verzichten will, ist die Empörun in England groß. Rosena Allin- Khan, bei der Labour- Partei für den Sport zuständig, schrieb via Twitter: "Das ist beschämend. David Moyes darf mit diesen sexistischen Drohungen nicht davonkommen. Die FA muss eingreifen."