Stuttgart & Hannover kehren in Bundesliga zurück!

VfB Stuttgart und Hannover 96 kehren in die deutsche Bundesliga zurück, die Würzburger Kickers steigen dagegen neben Karlsruhe ab. Würzburg, Mutter- Verein von Admira Wacker, unterlag am Sonntag in der letzten Runde bei Meister Stuttgart 1:4 und muss umgehend wieder in die 3. Liga. Braunschweig darf als Dritter in die Relegation gegen den VfL Wolfsburg, 1860 München muss in die Abstiegsrelegation.