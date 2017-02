Sturms Schoissengeyr droht Ausfall bis Saisonende

Schoissengeyr erlitt einen doppelten Bänderriss sowie eine Kapsel- und eine Knorpelabsprengung im rechten Sprunggelenk. Das ergab laut Klubangaben am Montag eine Untersuchung im UKH Graz. Die Entscheidung über eine mögliche Operation werde erst nach weiteren Untersuchungen fallen.

Foto: GEPA

Wie lange Schoissengeyr genau ausfallen wird, war vorerst unklar. Ob der U21- Nationalspieler in dieser Saison noch zum Einsatz kommen kann, bezeichnete der Klub in einer Aussendung als "zumindest fraglich". Schoissengeyr hatte in St. Pölten den wegen Rückenproblemen pausierenden Sturm- Kapitän Christian Schulz in der Innenverteidigung vertreten.