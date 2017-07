Sturm verpasst Sensation gegen Fenerbahce!

Autsch! Der Aufstieg in der Europa League wird für den SK Sturm Graz nun ein schweres Unterfangen. Die Grazer unterlagen in der ausverkauften Merkur- Arena mit 1:2 gegen den türkischen Spitzenklub Fenerbahce Istanbul. Am Ende vergab man Riesensitzer auf den Ausgleich, eine Senation wäre möglich gewesen.