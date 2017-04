Sturm "stolpert" dank Zulechner zu 1:0 gegen Ried!

Sturm begann vor knapp 8500 Zuschauern im Eiltempo, Deni Alar visierte schon nach neun Sekunden das Kreuzeck an. Nach einem Abschluss des 15- fachen Saisontorschützen lag der Ball in der 9. Minute auch im Netz, Alar war zuvor aber knapp im Abseits gestanden. Dennoch: Die erneut ohne den angeschlagenen Kapitän Thomas Gebauer eingelaufenen Rieder waren die gefährlichere Elf. Die von Trainer Lassaad Chabbi wieder offensiv aufs Feld geschickten Oberösterreicher agierten in den Zweikämpfen präsenter und mit klareren Aktionen nach vorne. Vor allem die rechte Seite mit Florian Hart und Patrick Möschl bereitete den Grazern Probleme. Möschl konnte zunächst zweimal in letzter Sekunde am Abschluss gehindert werden, dann entschärfte Sturm- Torhüter Christian Gratzei einen Flachschuss des Flügelspielers (19.).

Eine Aktion, in der sich Peter Zulj gegen drei Steirer durchsetzte, Gratzei den Querpass aber abfing, war sinnbildlich für den Charakter der Partie. Erst kurz vor dem Pausenpfiff wagte Simon Piesinger einen Antritt, verfehlte das Tor aus aussichtsreicher Position aber knapp (41.). Zur Pause war Ried in allen relevanten Statistiken voran. Die zuvor äußerst fair verlaufene Partie wurde nach Seitenwechsel härter, was schließlich im Platzverweis für Reifeltshammer gipfelte. Der Innenverteidiger attackierte Marc Andre Schmerböck zu ungestüm mit dem Knie in Gesichtshöhe, Referee Harald Lechner zückte Rot.

Unterhaltsam blieb es, Zulj hämmerte den Ball nach einem Freistoß aus Ferndistanz an die Latte (59.). Auf der Gegenseite hatte Ried Glück, die Partie nicht zu neunt fortsetzen zu müssen. Hart setzte als letzter Mann zum Tackling gegen Baris Atik an, traf dabei aber nur den Sturm- Profi (67.). Für die Elf von Franco Foda machte sich ihre numerische Überlegenheit immer deutlicher bemerkbar. Atik fand die Riesenchance auf Sturms Führung vor, scheiterte alleine vor Reuf Durakovic, Gebauers starkem Ersatzmann (76.). Hitzig ging es bis zum Schlusspfiff weiter, Lykogiannis sah nach einem Foul an Möschl Gelb- Rot. Sturm belohnte sich schließlich für eine Leistungssteigerung in der zweiten Spielhälfte durch Zulechner. Die "Blackys" haben damit alle zwölf Zähler im Frühjahr zu Hause geholt.

Das Ergebnis:

SK Sturm Graz - SV Ried 1:0 (0:0)

Graz, Merkur Arena, 8478, SR Lechner

Tor: 1:0 (88.) Zulechner

Rote Karte: Reifeltshammer (57./Foul)

Gelb- Rote Karte: Lykogiannis (83./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Alar bzw. Ziegl, Elsneg, Möschl, Hart

Sturm: Gratzei - Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis - Jeggo, Piesinger - Huspek (46. Horvath), Atik, Schmerböck (64. Zulechner) - Alar (86. Potzmann)

Ried: Durakovic - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Ziegl, P. Zulj (90. Egho) - Möschl, S. Nutz (62. Prada), Elsneg (79. Chessa) - Ademi

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 29 20 5 4 45 65 2. Sturm Graz 29 16 3 10 20 51 3. Altach 29 15 5 9 2 50 4. Austria 28 15 2 11 8 47 5. Admira 29 11 6 12 -12 39 6. Rapid 29 8 10 11 6 34 7. Wolfsberg 29 9 6 14 -16 33 8. St. Pölten 29 8 7 14 -17 31 9. Mattersburg 28 8 6 14 -14 30 10. Ried 29 8 2 19 -22 26