Sturm: Kampfansage an die Euro- Helden

Unser Ziel ist es, die Tabellenführung zu verteidigen!" Im Sonntag- Schlager gegen Salzburgs Europa- League- Fighter will Sturm- Coach Franco Foda mit seinen Blackys weiter auf der Erfolgswelle bleiben - fünf Siege in Folge geben Selbstvertrauen: "Wir spielen daheim und wir wissen, was wir können!"

Foto: GEPA

Ein volles Haus (13.600 Tickets sind weg) soll für den Extrakick sorgen: "In so einem Spitzenspiel können dir die Fans in schwierigen Phasen Energie geben."

"Favoritenrolle gewinnt keine Spiele"

Dass Salzburg trotz des Superlaufs der Schwarz- Weißen dennoch Favorit der Buchmacher ist (für einen Sturm- Sieg gibt's den 3,8- fachen Einsatz, für einen Salzburg- Sieg nur den 1,9- fachen), ist dem Sturm- Coach egal: "Es ist kein Geheimnis, dass Salzburg die besten Möglichkeiten in Österreich hat - aber die Favoritenrollen gewinnt keine Spiele. Dazu musst du gut vorbereitet sein, an die Grenzen gehen und fest von dir überzeugt sein."

Die Europacup- Belastung der "Bullen" sieht Foda, dem Schmerböck und Filip ausfallen (dafür stehen Spendlhofer, Ovenstad und Schulz wieder im Training), nicht als Vorteil für Sturm: "Gegen Viitorul hatten die Salzburger ja ein leichtes Spiel, weil schon im Hinspiel alles entschieden war. Dazu fielen mit dem Heimspiel auch die Reisestrapazen weg. Die haben sicher gut regeneriert und können jederzeit drei Spiele pro Woche machen. Am Sonntag sind die sicher frisch."

Volker Silli, Kronen Zeitung