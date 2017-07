Sturm Graz und das drohende Déjà- vu in Montenegro

Der SK Sturm Graz steht schon nach dem ersten Spiel bei der Rückkehr in den Europacup mit dem Rücken zur Wand. Nach der 0:1- Niederlage im Erstrunden- Hinspiel in der Europa- League- Qualifikation gegen Mladost Podgorica müssen die Grazer am Donnerstag (20.30 Uhr) gewinnen. Problematisch war vor der Abreise nach Montenegro der Mangel an fitten Innenverteidigern.