Sturm Graz schießt sich gegen Altach aus der Krise

Das Ende dieser Misserfolgsserie zeichnete sich schon früh ab. Die Grazer präsentierten sich im Vergleich zu den jüngsten Auftritten wie verwandelt, schnürten die Altacher in deren Hälfte ein und wurden erstmals in der 2. Minute gefährlich, als ein Freistoß von Charalampos Lykogiannis nur relativ knapp das Tor von Martin Kobras verfehlte. Der frühere Sturm- Profi ersetzte den nach wie vor an Muskelproblemen laborierenden Einser- Goalie Andreas Lukse. In der 19. Minute war Kobras nach einer sehenswerten Sturm- Aktion erstmals geschlagen. Deni Alar verlängerte einen Pass von James Jeggo mit der Ferse in den Lauf von Marc Andre Schmerböck, dessen Stanglpass musste Hierländer nur noch einschieben.

Kurz vor der Pause hatte Alar das 2:0 auf dem Fuß, verzog aber aus guter Position. Für Altach war die erste Hälfte nicht nur aufgrund der gezeigten Leistung zum Vergessen - in der 31. Minute schied Galvao mit Verdacht auf Unterarmbruch aus. Immerhin hatten die Gäste Glück, dass Schiedsrichter Julian Weinberger einen Tritt von Louis Ngwat- Mahop auf die Wade des am Boden liegenden Atik übersah (26.). Nach dem Seitenwechsel wurden die Altacher zunächst stärker, mehr als ein durch Sturm- Keeper Christian Gratzei parierter Freistoß von Daniel Luxbacher (62.) schaute jedoch nicht heraus. Schon zwei Minuten später sorgten die Hausherren für klare Verhältnisse: Kobras ließ einen Weitschuss von Schmerböck nach vorne abprallen und der starke Atik staubte zum 2:0 ab.

Trotz dieses Fehlers verhinderte Altachs Tormann im Finish eine höhere Niederlage - Kobras war bei Chancen von Schmerböck (71.), Atik (72.) und Simon Piesinger (74.) zur Stelle. In der 80. Minute parierte der Goalie einen Schuss von Hierländer per Fußabwehr, den abspringenden Ball verwertete Schmerböck zum 3:0- Endstand. Damit verlor Altach bereits das elfte Auswärtsmatch en suite gegen Sturm bei einem Torverhältnis von 6:39 und ist gegen die "Blackys" seit acht Partien sieglos.

Das Ergebnis:

SK Sturm Graz - SCR Altach 3:0 (1:0)

Graz, Merkur Arena, 7487, SR Weinberger

Tore: 1:0 (19.) Hierländer 2:0 (64.) Atik, 3:0 (80.) Schmerböck

Gelbe Karten: keine bzw. Zech, Ngamaleu, Schreiner, Netzer, Luxbacher

Sturm: Gratzei - Koch, Spendlhofer, Schulz, Lykogiannis - Jeggo, Piesinger - Hierländer (85. Potzmann), Atik (81. Horvath), Schmerböck (85. Gruber) - Alar

Altach: Kobras - Zech, Netzer, Galvao (30. Zwischenbrugger) - Lienhart, Salomon, Jäger, Ngwat- Mahop (67. Zivotic), Schreiner (60. Luxbacher) - Aigner, Ngamaleu

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 24 16 4 4 32 52 2. Altach 24 14 4 6 9 46 3. Austria 24 14 2 8 13 44 4. Sturm Graz 24 13 3 8 16 42 5. Rapid 24 7 8 9 7 29 6. Wolfsberg 24 8 5 11 -8 29 7. Admira 24 8 5 11 -15 29 8. St. Pölten 24 6 6 12 -16 24 9. Mattersburg 24 6 5 13 -14 23 10. Ried 24 6 2 16 -24 20