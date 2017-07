Sturm Graz kontert frechen Podgorica- Tweet

Als Sturm noch vor dem Rückspiel den möglichen Drittrunden- Gegner, Fenerbahce Istanbul, auf Twitter verkündete, antwortete Podgorica: "Ihr spielt vielleicht im Jahr 2093 ein Freundschaftsspiel gegen Fenerbahce." Die Montenegriner waren sich nach dem Sieg im Hinspiel wohl etwas zu sicher.

Denn nach dem klaren Sturm- Erfolg im Rückspiel fordern die Grazer und nicht Mladost den türkischen Topklub in der nächsten Runde. Via Facebook gab’s dann auch den Konter auf den Podgorica- Tweet: "Unser Partner IFCS - International Football Camps Styria organisiert gerne ein Freundschaftsspiel für FK Mladost Podgorica."

Nun kommt's zum großen Europacup- Schlager! Am Donnerstag empfangen die Grazer Fenerbahce in der heimischen Merkur- Arena. Eine Woche später findet das Rückspiel in Istanbul statt.