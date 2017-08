Sturm- Graz- Frauen verpassen Aufstieg in CL- Quali

Das Frauenteam des SK Sturm Graz hat den Gruppensieg in der Champions- League- Qualifikation und damit auch den Aufstieg in die K.- o.- Phase verpasst. Nach zwei Siegen verloren die Steirerinnen am Montag beim Turnier der Gruppe 5 in Nikosia gegen Apollon Limassol mit 1:4 (0:3). Den Ehrentreffer für Sturm erzielte Katharina Naschenweng (55.) zum 1:3.