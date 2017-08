Sturm Graz feiert gegen SVM dritten Sieg in Folge

Sturm Graz ist in der Bundesliga weiter makellos. Drei Tage nach dem Europacup- Aus gegen Fenerbahce wandelten die Grazer in Mattersburg einen 0:1- Rückstand in einem 3:2 (1:1)- Erfolg um. Die Elf von Trainer Franco Foda steht nach der dritten Runde als einziges Team mit dem Punktemaximum an der Tabellenspitze. Es war der dritte 3:2- Sieg im dritten Ligaspiel.