Sturm Graz am Weg der Zerstörung

Als ob das bittere Gegentor in der Schlusssekunde beim 1:2 in St. Pölten (alle Highlights oben im Video) nicht genug wäre, sauste auf Sturm auch der Verletzungshammer nieder: Christian Schoissengeyr erlitt einen doppelten Bänderriss sowie eine Kapsel- und Knorpelabsprengung im Sprunggelenk. Eine OP droht, ein weiterer Einsatz im Frühjahr ist fraglich. Ebenso, ob Sturm in der aktuellen Verfassung zurück in die Spur findet. Sportchef Günter Kreissl nahm zu den brennendsten Themen Stellung: