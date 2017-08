Sturm- Frauen mit Auftaktsieg in CL- Quali

Die Fußball- Frauen des SK Sturm Graz sind am Dienstagabend in Nikosia mit einem klaren 4:0- Sieg gegen den moldauischen Meister Noroc Nimoreni in die Qualifikation zur Champions League gestartet. Apollon Limassol hatte schon zuvor einen souveränen 4:0- Auftakterfolg über NSA Sofia gefeiert. Sturm und das Gastgeber- Team liegen damit gleichauf an der Spitze der Gruppe 5.