Sturm: Fodas Handy im Dauereinsatz

Als Sturm Mitte Oktober in der Tabelle schon satte acht Punkte Vorsprung auf Altach hatte, hielt Franco Foda den Ball wie gewohnt flach. "Schön, aber wir bleiben am Boden." Und auch jetzt, nachdem sich seine Truppe mit dem 4:0 in Wolfsberg (oben im Video) erstmals seit 18 Jahren wieder den Herbstmeistertitel unter den Nagel gerissen hat, stimmt der Coach nicht in den Jubelchor mit ein.