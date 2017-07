Steht Arsenal kurz vor neuem Rekordtransfer?

Gleich mehrere Top- Klubs wie AC Milan oder FC Liverpool hatten die Fühler nach dem Top- Stürmer Lacazette ausgestreckt. Schlussendlich dürfte sich aber der FC Arsenal durchsetzen. Der 26- jähirge Franzose soll bei den Gunners einen Fünfjahresvertrag unterschreiben.

Foto: AFP

Die Ablösesumme soll rund 50 Millionen Euro betragen. Bisher war Mesut Özil 2013 der teuerste Einkauf. Lacazette erzielte im Laufe seiner Karriere für Olympique Lyon 129 Treffer in 275 Spielen. Allein in der vergangenen Saison kam er auf 37 Tore für den französischen Top- Klub. Mit ihm würde Arsenal genau den Torjäger verpflichten, den sie für den Angriff auf die Premier League und in weiterer Folge auf einen Platz in der Champions League benötigen.

Laut mehreren französischen Medienberichten soll Lacazette mit Arsenal bereits einig sein. Doch Lyons Präsident Jean- Michel Aulas dementierte den Wechsel auf Twitter: "Falsche Informationen von Le Progres bezüglich eines Wechsel von Alex Lacazette. Er ist nicht in London."