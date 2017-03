Stefan Maierhofer will wieder das "Phantom" sein

Nein, er ließ wenig bis nichts anmerken nach dem Zusammenstoß mit Gästegoalie Riegler. Vielleicht auch, weil er davor per Kopf das Goldtor von Fran aufgelegt hatte, das gebrochene Jochbein erst nach Spielende zu toben begann. Als das Adrenalin Pause hatte. Typisch Stefan Maiherhofer eben.

Auch, dass er sich gleich nach der OP am Sonntag im AKH via Facebook bei der Mannschaft bedankte. "Schade, er ist zu 100 Prozent bei uns angekommen", rümpft Trainer Baumgartner, der in Altach auch die gesperrten Höller und Rath ersetzen muss, die Nase: "Das ist schon einiges an Stammkräften, aber dafür haben wir ja auch einen Bürger, Farkas oder Maksimenko im Kader."

Zwei "Maskenmänner"?

Der "Major" will aber nicht lange "all out" sein, wie er seinem Trainer verriet: "Er möchte schon in zwei Wochen gegen Rapid mit Maske spielen." So wie er das bereits im Frühjahr 2008 für die Wiener getan hat, als "Phantom von Hütteldorf" sogar einige Tore erzielte. Damals jedoch nach einem Nasenbeinbruch, in wie weit dies auch nach dem Jochbeinbruch möglich ist, "müssen sich die Ärzte anschauen", sagt Mattersburgs Sportlicher Leiter Franz Lederer, der wie Baumgartner im Spiel nichts von der Verletzung mitbekommen hat: "Aber das spricht für ihn und seine Einstellung!"

Fix ist, dass Markus Pink nach dem im Training erlittenen Nasenbeinbruch Mittwoch seine Maske bekommt er sollte in Altach mit dabei sein.

Wolfgang Haenlein, Kronen Zeitung