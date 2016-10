Stampft RB Leipzig bald neue Arena aus dem Boden?

Der deutsche Bundesliga- Aufsteiger RB Leipzig will noch in diesem Jahr eine Entscheidung zur Stadion- Frage fällen. Das erklärte Red- Bull- Fußballchef Oliver Mintzlaff gegenüber der Leipziger Volkszeitung. Zu geschätzten Kosten von 300 Millionen Euro für eine neue Arena am Stadtrand sagte der 41- Jährige: "Wenn die Wasserhähne aus Gold sind vielleicht. Wenn wir bauen, bauen wir günstiger."