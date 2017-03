Stadionname und Statue in Erinnerung an Cruyff

Cruyff war am 24. März 2016 im Alter von 68 Jahren in Barcelona gestorben. Die am Freitag von der niederländischen Post herausgegebene Marke, von der nur 1.400 Stück produziert wurden, kostet in einer Geschenkverpackung 25 Euro. Ein Teil der Erlöse geht an die Cruyff- Stiftung für junge Fußballer.

Foto: AFP

Am Olympiastadion von Amsterdam, wo auch Cruyffs Heimatverein Ajax bis 1996 spielte, wurde ein Gedenkplatz eingerichtet. In einem Freilichtmuseum in Arnheim wurde eine Ausstellung über niederländische "Helden am Ball" eröffnet, in der Cruyff einen eigenen Saal erhielt.

Spaniens Meister FC Barcelona wird das Stadion für die B- und die Frauen- Mannschaft, das auf dem Trainingsgelände gebaut wird, Estadi Johan Cruyff taufen. Zudem hat der Klub bei der Stadt angefragt, eine zum Barca- Stadion führende Straße nach Cruyff umzubenennen.

Der Weltklasse- Fußballer spielte in seiner Profikarriere vor allem für Ajax Amsterdam und den FC Barcelona. In beiden Vereinen war Cruyff später auch als Trainer tätig.