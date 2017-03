St. Pöltner "Wölfen" gelingt Befreiungsschlag!

Vor 2589 Zuschauern in der NV- Arena entwickelte sich von Beginn an eine flotte Partie, in der die Oberösterreicher zunächst Vorteile hatten. In der 4. Minute verfehlte Patrick Möschl aus guter Position klar das Ziel, wenige Sekunden später scheiterte der Offensivspieler aus spitzem Winkel an SKN- Schlussmann Christoph Riegler. In der 20. Minute war der Goalie auch bei einer Chance von Dieter Elsneg zur Stelle, in der 30. Minute flog ein Möschl- Schlenzer knapp am langen Eck vorbei.

Kurz vor der Pause kamen die Rieder der Führung dann ganz nahe: Ein Schuss von Orhan Ademi aus kurzer Distanz ging an die Stange - und als sich der Stürmer den abspringenden Ball schnappte, wurde er von Babacar Diallo gefoult. Den dafür verhängten Elfmeter führte Elsneg aus - und fand in Riegler seinen Meister (43.). Fast im Gegenzug wurden die zuvor weitgehend harmlosen Niederösterreicher zum ersten Mal richtig gefährlich. Nach Turbulenzen im Strafraum hätte Ried- Keeper Thomas Gebauer fast ein Eigentor produziert, Özgür Özdemir rettete mit Mühe vor der Linie.

Bereits 20 Sekunden nach Wiederanpfiff gerieten die Oberösterreicher neuerlich in Bedrängnis. Eine Flanke von Christopher Drazan köpfelte Lonsana Doumbouya an die Latten- Unterkante. Zwei Minuten später gab es nahezu eine Kopie dieses Angriffs, diesmal ging der Kopfball von Doumbouya am Tor vorbei. In der Folge fanden die Rieder wieder besser ins Match, Beleg dafür war ein von Riegler aus dem langen Eck gefischter Möschl- Schuss (57.). Dennoch folgte in der 69. Minute die kalte Dusche für den Tabellenletzten: Nach guter Vorarbeit von David Stec und Drazan schoss Perchtold zum Gold- Tor ein.

Danach war St. Pölten dem 2:0 näher als Ried dem Ausgleich. Ein Schuss von Michael Ambichl zog nur knapp am langen Eck vorbei (73.), ein Kopfball von Diallo, der Glück hatte, erst in der 91. Minute Gelb- Rot zu sehen, ging wenige Zentimeter über die Latte (80.). Außerdem vergab Perchtold innerhalb des Strafraums (85.) und scheiterte Cheikhou Dieng mit einem Volley an Gebauer (89.). Die Innviertler konnten im Finish mit Ausnahme eines Schusses von Möschl über das Tor (87.) keine Akzente mehr setzen und verloren damit auch das siebente Spiel in Folge, das zweite unter Coach Lassaad Chabbi.

Das Ergebnis:

SKN St. Pölten - SV Ried 1:0 (0:0)

St. Pölten, NV- Arena, 2589, SR Schörgenhofer

Tor: 1:0 (69.) Perchtold

Gelb- Rot: Diallo (91./wiederholtes Foulspiel)

Gelbe Karten: Grasegger, Ambichl bzw. Ademi

St. Pölten: Riegler - Stec, Huber, Diallo, Grasegger - Ambichl, Perchtold - Dieng, Luckassen (67. Hartl), Drazan (73. Korkmaz) - Doumbouya (88. Thürauer)

Ried: Gebauer - Hart, Reifeltshammer, Özdemir, Marcos - Ziegl, Zulj - Möschl, Elsneg (46. Honsak), Walch (74. S. Nutz) - Ademi (58. Fröschl)

# Team Sp S U N +/- P 1. Salzburg 25 16 5 4 32 53 2. Altach 25 15 4 6 12 49 3. Austria 25 15 2 8 16 47 4. Sturm Graz 24 13 3 8 16 42 5. Admira 25 8 6 11 -15 30 6. Rapid 24 7 8 9 7 29 7. Wolfsberg 25 8 5 12 -11 29 8. St. Pölten 25 7 6 12 -15 27 9. Mattersburg 25 6 5 14 -17 23 10. Ried 25 6 2 17 -25 20