St. Pölten holt Offensivmann Parker von Mainz 05

Parker verfügt auch bereits über Einsätze in deutschen Nachwuchs- Nationalteams. Der deutsch- amerikanische Doppelstaatsbürger ist die sechste Neuverpflichtung der St. Pöltner in der Sommerpause. "Mit Devante haben wir im Offensivbereich einen Spieler bekommen, der aufgrund seiner Schnelligkeit sehr wichtig für unser Umschaltspiel sein wird", sagte SKN- Sportdirektor Markus Schupp. Parker könne sowohl an den Flügeln, wie auch zentral hinter der Spitze eingesetzt werden.

Nicht mehr geplant wird in St. Pölten mit dem Niederländer Kevin Luckassen. Der Vertrag mit dem im vergangenen Sommer geholten Angreifer soll aufgelöst werden. Luckassen wurde bereits Mittwoch vom Training freigestellt.