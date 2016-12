Sportinvalide! Gladbach- Star droht Klub mit Klage

Der spanische Abwehrspieler Alvaro Dominguez gab am Dienstag sein Karriereende bekannt (seine Videobotschaft via Twitter sehen Sie oben). Mit nur 27 Jahren musste der Spieler von Borussia Mönchengladbach wegen Rückenproblemen die Fußballschuhe endgültig an den Nagel hängen. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe gegen seinen Klub.