Sponsorenvertrag für neunjährigen Kluivert- Sohn

Der Fußball treibt oft seltsame Blüten: Der US- Sportartikelgigant Nike hat mit dem erst neunjährigen Sohn des früheren niederländischen Stars Patrick Kluivert einen Fünfjahres- Vertrag abgeschlossen. Shane Kluivert, der in der Jugendmannschaft von Paris Saint- Germain spielt, teilte das selbst via Instagram mit. "Ich bin sehr stolz auf meinen ersten Vertrag."