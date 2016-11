Spieler- Rauferei und Pyro- Ärger bei Rapids Pleite

Aufregung pur bei Rapids Hit gegen Red Bull Salzburg! Die 1:2- Pleite der Wiener beim Trainer- Debüt von Damir Canadi rückte in den Hintergrund, denn sinnloser Pyro- Ärger der Rapid- Fans zu Spielbeginn, Feuerzeugwürfe derselben und eine Rauferei unter den Bullen- und Rapid- Spielern im Finish waren die großen Aufreger. Salzburgs Miranda drehte überhaupt völlig durch, ging Tomi sogar an die Gurgel. Schiedsrichter Harkam griff bei den Karten völlig daneben! All das sehen Sie im Video oben.