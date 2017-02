Sorianos Abgang ist vorerst auf Eis gelegt

Mit unglaublichen 118 Treffern in 142 Partien ist Jonatan Soriano der erfolgreichste Legionär der Bundesliga- Geschichte. Doch wie viele Tore wird der Stürmer von Red Bull Salzburg in Österreich noch schießen? Denn für den spanischen Goalgetter lag ein Millionen- Angebot aus China vor, wo das Transferfenster erst am 28. Februar 2017 schließt. Die Gespräche zwischen Salzburg und einem Klub aus der Super League wurden aber beendet. Der Abgang des Spaniers ist somit vorerst auf Eis gelegt …