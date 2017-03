Sorge um Weltmeister: Mario Götze "schwer krank"

Am Montagnachmittag drangen erste Informationen an die Öffentlichkeit. Der 24- jährige Götze leide an einer Stoffwechselstörung, hieß es da unter Bezugnahme auf ärztliche Atteste. Die Erkrankung sei auf die häufigen muskulären Problemen zurückzuführen, die Götze in jüngerer Vergangenheit in der Tat immer wieder außer Gefecht gesetzt hatten. Jetzt sei "zwingend notwendig", ihn aus dem Trainingsbetrieb zu nehmen.

Götze in Therapie

Geht es nach der "Bild", ist die Sache ernst. Götze wird demnach schon seit einer Woche von Spezialisten ambulant betreut. Vor allem die Fettverbrennung funktioniere nicht, wie sie sollte. Götze selbst meint: "Ich befinde mich gerade in Behandlung und setze alles daran, so schnell wie möglich wieder ins Training einsteigen und meiner Mannschaft dabei helfen zu können, unsere gemeinsamen Ziele zu erreichen."