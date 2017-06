Sommercamps: Viele Topklubs, Absage an Türken

Im Vorjahr war Chelsea das Aushängeschild, die "Blues" gastierten in Velden und bestritten Tests gegen Rapid und den WAC. Heuer bereist Englands Meister China und Singapur samt Partien gegen Bayern München und Inter Mailand. Paris Saint- Germain - in den vergangenen Jahren Stammgast in Österreich - verweilt im Juli in Florida. Insgesamt zieht es Europas Top- Adressen auch heuer wieder praktisch durch die Bank in die USA und Asien.

Österreichs Camp- Organisatoren haben dennoch ein volles Programm. Sei es die SLFC als größer Anbieter oder die in der Steiermark und Burgenland tätige IFCS (International Football Camp Styria): Die Buchungslage weist auch heuer gute Zahlen aus. "Wir stoßen bei den Anfragen an unsere Grenzen", berichtete Empl, dessen Firma die Salzburger Landesgrenze längst überschritten hat. Auch in Bayern oder Norditalien organisieren die SLFC Trainingslager.

Absage an türkische Klubs

Den Grundstock bilden laut Empl "treue Kunden". Sparta Prag mit Neo- Stürmer Marc Janko ist ebenfalls Stammgast wie Ligakonkurrent Viktoria Pilsen mit Andreas Ivanschitz. Die Young Boys Bern mit Trainer Adi Hütter sind ebenso wieder in Österreich einquartiert wie Dynamo Kiew, Anderlecht, Spartak Moskau oder die Premier- League- Klubs Leicester City, Southampton und Watford. Eine Absage erteilte Empl heuer jedoch den türkischen Topklubs, nachdem es in der Vergangenheit immer wieder Sicherheitsprobleme bei Testspielen von Fenerbahce, Galatasaray und Besiktas gegeben hatte.

Besonders beliebt ist und bleibt Österreich für die deutschen Nachbarn. Elf deutsche Bundesligisten sind im Sommer zu Gast. Trainer Ralph Hasenhüttl bereitet sich mit RB Leipzig in Seefeld auf den Herbst mit Spielen in der Champions League vor. Schalke 04 residiert in Mittersill, Bayer Leverkusen in Zell am See (krone.at besuchte vor einigen Wochen mit einer Salzburger Delegation ein Heimspiel der Leverkusener in der BayArena) . Der 1. FC Köln mit Peter Stöger hält sogar zwei Trainingslager ab. Nach Bad Radkersburg geht es für die "Geißböcke" noch nach Kitzbühel.

Foto: GEPA

In der Gamsstadt sind die Kölner dank einer Kooperation zum vierten Mal in Folge zu Gast. Werder Bremen und Ajax Amsterdam beehren das Zillertal zum wiederholten Mal, die Region übernimmt dabei die Unterbringung. Bezahlt machen sollen sich die Ausgaben durch eine verstärkte mediale Präsenz in Deutschland bzw. den Niederlanden und damit verbundenen touristischen Mehreinnahmen.

Geändert hat sich in den vergangenen Jahren, dass der Kooperationsgedanke unter den österreichischen Anbietern ausgeprägter ist. "Am Anfang gab es mehr Konkurrenzdenken. Nun eher eine Allianz", sagte Empl. An fehlender Nachfrage mangelt es ohnehin nicht. Zwischen 35.000 und 40.000 Nächtigungen verbuchen die SLFC jährlich alleine durch die Mannschaften und ihren Betreuerstab. Dazu kommen noch jene der mitgereisten Medienvertreter und Fans.

Foto: AP

Ein Spezialfall ist Monaco. Der Champions- League- Halbfinalist weilt für drei Tage in Wien, absolviert nur Testspiele gegen St. Pölten (7. Juli, NV Arena) und Rapid (9. Juli, Allianz Stadion). Die Reise nach Österreich ist für die Monegassen aufgrund der hohen Sicherheitsstandards nämlich billiger, als in der Heimat zu testen.

Ruhiger wird es erst wieder ab Mitte August. Dann wird bereits der nächste Camp- Sommer in Angriff genommen. Im Vorfeld der WM- Endrunde 2018 in Russland werde es in den Trainingslagern laut Empl einen "ziemlichen Andrang" geben. In Kontakt steht der ehemalige Erstliga- Profi auch mit Rekordweltmeister Brasilien.

Alle Trainingslager im Überblick

Deutschland:

Werder Bremen: 6. bis 14. Juli in Zell am Ziller

1. FC Köln: 9. bis 14. Juli in Bad Radkersburg - Testspiel: 9. Juli gegen GAK (Weinzödl, 17 Uhr) bzw. 27. Juli bis 3. August in Kitzbühel

SC Freiburg: 15. bis 26. Juli in Schruns

1899 Hoffenheim: 16. bis 23. Juli in Windischgarsten

RB Leipzig: 20. bis 28. Juli in Seefeld

Hannover 96: 22. bis 31. Juli in Velden

Hamburger SV: 22. Juli bis 1. August in Leogang

Bayer Leverkusen: 23. bis 31. Juli in Zell am See

FC Schalke 04: 25. Juli bis 1. August in Mittersill

VfB Stuttgart: 25. Juli bis 2. August in Neustift/Stubaital

Hertha BSC: 31. Juli bis 6. August in Schladming

International:

Spartak Moskau: 24. Juni bis 7. Juli in Villach

Celtic Glasgow: 26. Juni bis 4. Juli in Aigen- Schlägl - Testspiel: 1. Juli gegen SK Rapid (Amstetten, 17 Uhr)

FK Rostow: 26. Juni bis 9. Juli in Schladming

Dynamo Kiew: 26. Juni bis 10. Juli in Seefeld

FC Kopenhagen: 27. Juni bis 6. Juli in Bad Radkersburg - Testspiel: 2. Juli gegen Sturm Graz (Großklein, 17 Uhr)

Young Boys Bern: 28. Juni bis 6. Juli in Fügen

ZSKA Moskau: 28. Juni bis 10. Juli in Bad Tatzmannsdorf

RSC Anderlecht: 2. bis 7. Juli in Saalfelden - Testspiel: 7. Juli gegen Red Bull Salzburg (Red Bull Arena, 19 Uhr)

Ajax Amsterdam: 3. bis 8. Juli in Mayrhofen

West Bromwich Albion: 4. bis 12. Juli in Irdning

Sparta Prag: 6. bis 15. Juli in Bad Häring

AS Monaco: 7. bis 9. Juli in Wien - Testspiele: 7. Juli gegen SKN St. Pölten (NV Arena, 18 Uhr), 9. Juli gegen SK Rapid (Allianz Stadion, 17.30 Uhr)

Viktoria Pilsen: 8. bis 18. Juli in Westendorf

Southampton: 10. bis 15. Juli in Schruns

Leicester City: 10. bis 16. Juli in Velden

West Ham United: 10. bis 21. Juli in Bad Waltersdorf

FC Genoa: 10. bis 22. Juli in Neustift/Stubaital

Palermo: 13. bis 23. Juli in Bad Kleinkirchheim

Udinese: 17. bis 31. Juli in St. Veit/Glan

Watford: 16. bis 22. Juli in Going

Feyenoord Rotterdam: 18. bis 23. Juli in Vandans

Antalyaspor: 18. bis 31. Juli in Leogang

SD Eibar: 21. bis 30. Juli in Kössen

Huddersfield Town: 29. Juli bis 5. August in Kirchberg

FC Torino: 1. bis 5. August in Stans

Al Wahda (VAE): 8. bis 29. August in Werfenweng