So schön feiern Salzburgs Youngsters in Nyon

Patson Daka (70.) und Alexander Schmidt (75.) erzielten die Treffer für Salzburg. Hier geht's zum Spielbericht!

Trainer Marco Rose war nach dem ersten Titelgewinn einer österreichischen Mannschaft in einem UEFA- Bewerb überglücklich. "Ich bin wahnsinnig stolz auf die Jungs, die dem Verein heute die beste Reputation überhaupt beschert haben. Spätestens heute weiß man in Europa, dass auch in Österreich richtig guter Fußball gespielt wird", erklärte der Deutsche.

Doppel- Assistgeber Hannes Wolf fehlten nach dem Schlusspfiff beinahe die Worte. "Im Moment kann ich es noch gar nicht fassen. Jeder, der schon einmal einen großen Titel gewonnen hat, wird es nachvollziehen können, dass man erst eine Zeit braucht, um das zu realisieren."