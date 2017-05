So reagierte Helene Fischer auf das Pfeifkonzert

Fischer wusste, dass ihr Auftritt nicht das Highlight des Abends sein wird: "Ich gebe musikalisch einfach mein Bestes. Es geht nicht um mich, es geht um Fußball." In den sozialen Netzwerken hagelte es Kritik. Auch Frankfurt- Sportdirektor Fredi Bobic kritisierte ihren Auftritt scharf: "Das hat beim Pokalfinale nichts zu suchen."

Möglicherweise hatten die Pfiffe aber auch etwas damit zu tun, dass Fischer eine klare Präferenz im Finalspiel hatte. Sie ist nämlich ein erklärter Fan von Borussia Dortmund. Diesen Vorwurf wies die Schlagerkönigin aber zurück: "Ich bin kein ausgewiesener Dortmund- Fan. Ich habe beiden Mannschaften von Herzen die Daumen gedrückt."

Foto: AFP

Angeblich hatte ihre Plattenfirma dem DFB einen unbezahlten Promo- Auftritt angeboten. Offenbar war niemandem klar, dass diese Aktion nach hinten los gehen könnte. "Wir analysieren nach jedem Pokalfinale die Abläufe, das werden wir auch in diesem Jahr tun. Danach entscheiden wir, was wir beibehalten oder verändern", so der DFB in einem Statement.

"Hätte ich das gewusst..."

In RTL- Show "Mensch Gottschalk" wurde Helene Fischer auch auf ihren umstrittenen Auftritt angesprochen. "Da muss ein Musiker vielleicht auch mal durch", sagte sie. "Ich hab mir so 'ne dicke Haut in den letzten Jahren zugelegt und seit gestern sind auch noch Haare gewachsen." Für viele Fans war ihr Auftritt ein Symbol für die Kommerzialisierung des Fußballs, deshalb wollten sie zur Halbzeit keine Show sehen. "Ich bin nicht naiv", so die 32- Jährige. "Aber hätte ich das im Vorfeld gewusst, wäre ich nicht dabei gewesen", sagte sie lachend.