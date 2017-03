So entfliehen unsere ÖFB- Frauen ihrem Alltag

Die Mädls rund um Teamchef Dominik Thalhammer geben sich lässig, cool, sind eine eingeschworene Truppe. "Das zeichnet uns aus. Der Zusammenhalt auf dem und außerhalb des Feldes, aber auch die individuelle Klasse", freut sich Laura Wienroither, das 18- jährige Küken im Team, auf die bevorstehenden Hürden.

"Können Gegner wie Deutschland oder Frankreich schlagen"

Nach dem 1:3 gegen Schottland, steht am Mittwoch beim Zypern- Cup gegen Belgien das letzte Match auf dem Programm, dann geht’s zurück zu den Vereinen. Spiele vor vielleicht hundert Fans sind Alltag. Bei der EM werden es deutlich mehr. "Wir spielen dort das erste Mal vor über 10.000 Zuschauern. Das wird uns beflügeln.", ist sich Routinier Wenninger sicher. Am 18. Juli startet die Thalhammer- Elf gegen die Schweiz in die EM, das Selbstvertrauen stimmt. "Wenn wir als Team funktionieren, können wir auch Gegner wie Deutschland oder Frankreich schlagen." Da hätten sie der Koller- Truppe schon was voraus. Was allerdings bestimmt nicht das einzige wäre.

Boss beeindruckt

Wir haben zum Teil die gleiche Belastung wie die Männer, kriegen aber alles unter einen Hut. Ausbildung und Leistungssport. Einige sind noch Schülerinnen, einige haben Nebenjobs, einige machen ein Fernstudium. Alles machbar", so Wenninger. Die Einstellung beeindruckt auch den Boss. "Sie haben eine tolle Mentalität, sind taktisch extrem aufnahmefähig und können an ihre Grenzen gehen. Kapitänin Viktoria Schnaderbeck und Laura Feiersinger sind verletzt. Da hoffen wir, dass sie bis zur EURO fit sind. Dort sind wir zwar Außenseiter. Aber auch Underdogs haben schon aufgezeigt", so Thalhammer.

