Skandalprofi Barton wegen Wetten lange gesperrt!

Joey Barton ist vom englischen Verband FA mit sofortiger Wirkung für 18 Monate für alle Aktivitäten im Fußball- Bereich gesperrt worden! Der 34- jährige Burnley- Mittelfeldspieler hatte zwischen 26. März 2006 und 13. Mai 2016 insgesamt 1260 Wetten auf Fußball- Spiele platziert, was den Profis in England aber untersagt ist. Über Barton wurde zudem eine Geldstrafe in der Höhe von 30.000 Pfund (35.324 Euro) verhängt.