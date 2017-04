Skandal! Putin und FIFA wollen Presse einschränken

Diese besagen, dass akkreditierte internationale Medienvertreter nur über den Confed Cup selbst, sowie Ereignisse, die direkt mit dem Turnier in Verbindung stehen, berichten dürfen. Darüber hinaus soll sichergestellt werden, dass ausschließlich von den Spielorten oder nahegelegenen Sehenswürdigkeiten berichtet wird. So soll verhindert werden, dass über eventuelle Missstände oder Demonstrationen berichtet wird.

FIFA sichert Journalisten freie Arbeit zu

Der Fußball- Weltverband sicherte Journalisten fürs Erste freie Arbeitsmöglichkeiten an den Spielorten zu. "Journalisten, die eine FIFA- Akkreditierung für den FIFA Konföderationen- Pokal erhalten, können an den Spielorten und in den umliegenden Gebieten ohne jede Einschränkung frei arbeiten", teilte die FIFA in einem gemeinsamen Statement mit dem Organisationskomitee mit.

In den Akkreditierungs- Richtlinien für ausländische Medien beruft sich die FIFA auf russisches Recht. Demnach müssen Journalisten für Tätigkeiten in anderen Städten eine Akkreditierung beim russischen Außenministerium einholen.