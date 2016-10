Skandal: Leipzig- Kicker lösen Brand in Hotel aus!

Die beiden Talente, die einen Vertrag bis 2021 in Leipzig besitzen, sind bei der EM- Qualifikation der deutschen U19- Nationalmannschaft in Albanien unangenehm aufgefallen. Wie die "Bild"- Zeitung berichtet, soll im Hotelzimmer der Spieler eine Wasserpfeife in Brand geraten sein. Angestellte sollen das Feuer entdeckt haben, als die Jungstars beim Training waren. Die Leipziger Kicker distanzierten sich von dem Vorfall und erklärten, die Pfeife weder mitgebracht noch geraucht zu haben.

Vitaly Janelt (links) und Idriss Toure Foto: GEPA

Auf eigene Kosten wurden Toure und Janelt heimgeschickt. "Leider gab es vor Ort einen Vorfall, bei dem sich nicht an gängige professionelle Regeln gehalten wurde. Die Faktenlage war eindeutig. Deshalb hatten wir keine andere Möglichkeit, als zwei Spieler in Absprache mit dem Verein aus gravierenden disziplinarischen Gründen nach Hause zu schicken", so U19- Coach Frank Kramer.

Rangnick stinksauer

Aufgrund wiederholter Disziplinlosigkeiten wurden die beiden "Bullen"- Kicker suspendiert und von Sportdirektor Ralf Rangnick aus der Leipzig- Akademie verbannt. Neben einer saftigen Geldstrafe mussten sie in ein Hotel ziehen und bis auf Weiteres mit einer eigenen Trainingsgruppe trainieren.