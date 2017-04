Skandal: Englischer Schiri kennt die Regeln nicht!

Newcastle ist am besten Weg, den direkten Wiederaufstieg in die englische Premier League zu schaffen. Nach dem 1:0- Sieg gegen Burton sorgte aber vor allem die bizarre Fehlentscheidung von Stroud, der offensichtlich die Elfer- Regel nicht kennt, für ordentlich Diskussionsstoff.

Zur Vorgeschichte: Newcastle- Torjäger Matt Ritchie trat nach einem Foul zum Elfmeter an und verwandelte diesen sicher. Doch Stroud gab das Tor nicht, da Mitspieler Gayle zu früh in den Strafraum gelaufen war. So weit, so gut. Doch statt einer Wiederholung des Strafstoßes gab es einen indirekten Freistoß für Burton. Unglaublich, eine klare Fehlentscheidung.

Entschuldigung nach der Partie

Bereits wenige Minuten nach dem Spiel räumte die englische Schiedsrichtervereinigung in einem Statement den Fehler ein: "Keith und sein Team ärgern sich über diesen Konzentrationsfehler und entschuldigen sich dafür."