SK Sturm deklassiert den Wolfsberger AC mit 4:0

Sturm Graz hat den Sprung auf Rang drei in der Bundesliga geschafft! Die Steirer feierten am Samstag in der Merkur Arena gegen den WAC einen verdienten 4:0- Erfolg und zogen in der Tabelle an der Wiener Austria vorbei auf den letzten der drei fixen Europacup- Plätze. Joachim Standfest erlebte damit kein erfolgreiches 500. Ligaspiel und schied noch dazu in der 53. Minute angeschlagen aus. Baris Atik (12.), Simon Piesinger (41.) und Deni Alar mit seinem 15. Saisontor (45.+1) machten schon vor der Pause alles klar. Marc- Andre Schmerböck (90.) sorgte für den Schlusspunkt. Für die Truppe von Chefcoach Franco Foda war es der dritte Erfolg in den jüngsten vier Runden.