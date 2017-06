SK Rapid kreuzt die Klingen mit dem AS Monaco!

Incroyable! Der SK Rapid wird zum Abschluss der Vorbereitung am 9. Juli den französischen Meister und Champions- League- Halbfinalisten AS Monaco zu einem Testspiel empfangen. Damit könnten Superstars wie Radamel Falcao, Kylian Mbappe oder Joao Moutinho unter Trainer Leonardo Jardim im Allianz Stadion auflaufen. Zwei Tage zuvor gastieren die Monegassen in St. Pölten.