Sieg in Rapid- Viertelstunde! Grün- Weiß jubelt

Der neue Sportchef Fredy Bickel wurde am Sonntag in Hütteldorf Fans und Medien präsentiert, um wenig später zum ersten Sieg seiner Äre befragt zu werden. Denn Rapid bezwang Ried mit 3:1, obwohl die Leistung des Rekordmeisters sehr dürftig gewesen ist (siehe Video oben). Nach einer gelb- roten Karte gegen Peter Zulj wurde man beim Stand von 1:1 stärker - und profitierte dann von einem Doppelpack von Kvilitaia in der Rapid- Viertelstunde!