Sie soll die WM 2018 in Russland verschönern

So machte sie etwa am Donnerstagabend in ihrer Heimatstadt Rostow Station und beobachtete das 1:1 zwischen Rostow und Manchester United im Europa- League- Achtelfinale. Vor etwa zwei Minuten ging ihr Bild, das sie neben Star- Trainer Pep Guardiola zeigt, um die Welt. Schon im November hatte die Schönheit unter großem medialem Trara den offiziellen Matchball für Russland 2018 präsentiert.

Foto: AFP

Lächelndes Russland

Die 33- jährige Victoria ist also umtriebig. Und das dürfte auch notwendig sein. Schließlich ist es ihr Job, Russland mit Blickrichtung WM im besten Licht erstrahlen zu lassen. "Wir möchten den Leuten das freundliche, lächelnde Gesicht Russlands zeigen", umreißt sie ihr Bestreben als Botschafterin.

Foto: Instagram

Betörendes Dauerlächeln

Sie selbst weiß ihre weiblichen Reize geschickt in den Dienst der Sache zu stellen. Lopyrevas Facebook- Account ist voll mit Bildern, auf denen ihre Traumfigur sexy in Szene gesetzt und mit diversen Fußball- Accessoires verziert wird. Das männerbetörende Dauerlächeln darf natürlich nirgends fehlen. So kann die WM in Russland doch nur schön werden ...