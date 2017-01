Shitstorm für Real- Legende nach Messi- Rekord

Der einstige Weltklasse- Stürmer von Barcelonas Erzrivalen Real Madrid gratulierte via Twitter ("Ein Vergnügen, jeden Tag seine Tore zu genießen") und zog sich prompt den Zorn der Fans der "Königlichen" zu. Einige sprachen sogar von "Verrat".

Die meisten Tore erzielte Messi gegen Atletico Madrid und den FC Sevilla (je 21). Seit seinem Debüt am 16. Oktober 2004 traf der fünffache Weltfußballer in der spanischen Liga nur gegen drei Klubs gar nicht: In zwei Spielen gegen Xerez sowie gegen Cadiz und Murcia, gegen die er jeweils nur einmal spielte.

Barcelona- Boss Josep Bartomeu betonte unterdessen, die Verlängerung des im Juni 2018 auslaufenden Vertrags von Messi sei nur eine Frage der Zeit. "Wir wollen, dass er hier bleibt - und er will bleiben. Er ist glücklich hier. Aber wir müssen es ruhig angehen", sagte der Vereinspräsident.