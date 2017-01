Serie- A- Klub angelt nach Sturm- Torjäger Deni Alar

13 Tore in 19 Einsätzen: Sturm- Star Deni Alar hat in der Herbstsaison auf sich aufmerksam gemacht und ist jetzt in der Winterpause bei ausländischen Vereinen heiß begehrt. Wie die italienische Zeitung "Gazzetta dello Sport" berichtet, zeigt der Serie- A-Klub Delfino Pescara großes Interesse am 26- jährigen Goalgetter. Doch auch beim FC Brügge und CA Osasuna soll der Stürmer hoch im Kurs stehen.