Serbien und Wales trennen sich in ÖFB- Gruppe 1:1

In Belgrad brachte Aaron Ramsey die Gäste mit einem locker ins Eck geschupften Elfmeter in der 35. Minute gegen den Spielverlauf in Führung. Davor hatte es im Strafraum einen Trikotzupfer gegen Sam Vokes gegeben. Der verdiente Ausgleich gelang Aleksandar Mitrovic in der 74. Minute. Wales ist am 2. September in Cardiff nächster Gegner der ÖFB- Auswahl, muss in dieser Partie allerdings wegen einer Gelbsperre auf Mittelfeldspieler Joe Allen von Stoke City verzichten.

Bale gegen Österreicher zurück an Bord

Dafür kehrt gegen Österreich Gareth Bale wieder zurück - gegen die Serben fehlte der Real- Madrid- Star wegen einer Sperre. Die Österreicher müssen in Wales wohl gewinnen, um im Rennen um einen Startplatz für die WM 2018 in Russland zu bleiben. Der Gruppensieger ist fix bei der Endrunde dabei, der Zweite tritt im Play- off an, sofern er zu den acht besten Zweiten der insgesamt neun Gruppen zählt.

Moldawien-Torschütze Radu Ginsari Foto: AFP

Remis im Kellerduell zwischen Moldawien und Georgien

Keinen Sieger brachte auch das Duell der Nachzügler in der Österreich- Gruppe D. Trotz einer 2:0- Pausenführung musste sich Schlusslicht Moldawien im Heimspiel gegen Georgien mit einem 2:2 zufriedengeben und verabsäumte es mit nunmehr zwei Punkten, den Konkurrenten (3) von Platz fünf zu verdrängen. Die Tore in Chisinau erzielten Radu Ginsari (15.) und Alexandru Dedov (36.) bzw. Giorgi Merebashvili (65.) und Valeri Kazaishvili (70.).

Siege für Spanien und Italien ++ Kroatien verliert

Spanien und Italien festigten in der WM- Qualifikation ihre Spitzenposition in Gruppe G. Die Spanier siegten in Mazedonien dank Treffern von David Silva und Diego Costa mit 2:1 und führen damit weiterhin dank der besseren Tordifferenz vor den Italienern, die nach einem Heim- 5:0 gegen Liechtenstein ebenfalls bei 16 Punkten halten. Neuer Dritter sind die Albaner nach einem 3:0 in Israel, ihr Rückstand auf das Spitzenduo beträgt schon sieben Zähler.

David Silva bejubelt seinen Treffer für Spanien Foto: Associated Press

Weit weniger klar sind die Positionen in Pool I abgesteckt. Kroatien verlor auf Island nach einem Tor von Hoerdur Magnusson in der Nachspielzeit mit 0:1 und liegt damit nur noch aufgrund der besseren Tordifferenz vor dem mit 13 Zählern punktegleichen Überraschungs- Viertelfinalisten der EURO 2016. Je zwei Punkte dahinter folgen die Türkei nach einem 4:1 auswärts gegen den Kosovo und die Ukraine nach einem 2:1 in Finnland.

Alle Sonntag- Ergebnisse in der WM- Qualifikation:

Gruppe D:

Moldawien - Georgien 2:2 (2:0)

Tore: Ginsari (15.), Dedov (36.) bzw. Merebashvili (65.), Kazaishvili (70.)

Irland - Österreich 1:1 (0:1)

Tore: Walters (85.) bzw. Hinteregger (31.)

Serbien - Wales 1:1 (0:1)

Tore: A. Mitrovic (74.) bzw. Ramsey (35./Foulelfmeter)

Gruppe G:

Mazedonien - Spanien 1:2 (0:2)

Tore: Ristovski (66.) bzw. Silva (15.), Diego Costa (27.)

Israel - Albanien 0:3 (0:2)

Tore: Sadiku (22., 44.), Memushaj (71.)

Italien - Liechtenstein 5:0 (1:0)

Tore: Insigne (35.), Belotti (52.), Eder (74.), Bernardeschi (83.), Gabbiadini (91.)

Gruppe I:

Finnland - Ukraine 1:2 (0:0)

Tore: Pohjanpalo (72.) bzw. Konopljanka (51.), Besedin (75.)

Kosovo - Türkei 1:4 (1:2)

Tore: Rrahmani (22.) bzw. Sen (7.), Ünder (31.), Yilmaz (61.), Tufan (82.)

Gelb- Rot: B. Berisha (Kosovo/84.)

Island - Kroatien 1:0 (0:0)

Tor: Magnusson (90.)