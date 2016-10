Serbien und Irland jubeln in der Österreich- Gruppe

Serbiens Nationalmannschaft hat in der WM- Qualifikation im zweiten Gruppenspiel den ersten Sieg geholt. Der nächste Gegner von Österreich am Sonntag in Belgrad (20.45 Uhr) feierte auswärts gegen Moldau einen klaren 3:0- (2:0)- Favoritensieg. Irland mühte sich indes in Dublin gegen Georgien zu einem 1:0- (0:0)- Heimsieg.