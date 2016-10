Serbien - Österreich: Der Liveticker zum Nachlesen

Schade! Das österreichische Nationalteam musste auf dem Weg zur WM 2018 in Russland den ersten Rückschlag hinnehmen. Die ÖFB- Auswahl verlor am Sonntag in Belgrad gegen Serbien mit 2:3 (1:2), alle Treffer der Partie sehen Sie oben im Video! Mit sportkrone.at waren Sie den ganzen Tag über und auch während des Spiels im Liveticker bezüglich unseres Nationalteams und das Duell mit den Serben topinformiert. Hier können Sie nochmal alles nachlesen!