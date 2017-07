Sensation! Tomas Jun kickt jetzt in der 6. Liga

Sensationstransfer für einen bayerischen Sechstligisten. Der SV Donaustauf (in der Nähe von Regensburg) verpflichtet mit Tomas Jun einen Mann, der auf 148 Spiele in der österreichischen Bundesliga zurückblicken kann. Dazu kommen 60 Partien im tschechischen Oberhaus sowie 15 Champions- League- Spiele und 10 Ländermatches für Tschechien.

"Ich wollte nach so vielen Jahren als Profi endlich mehr Zeit für meine Familie haben", erklärt Jun auf krone.at- Nachfrage. Ein weiterer Vorteil sei für den 34- Jährigen, dass er durch den Wechsel auch einfach einmal schnell in seine tschechische Heimat fahren könne. Trotzdem gibt der Tscheche zu, dass es auch andere Angebote, aus höheren Ligen gegeben habe.

"Nicht lange überlegt"

Der sportliche Leiter des SV Donaustauf, Mario Stieglmair, einst selbst Profi in Ried, Innsbruck und bei BW Linz, ist überzeugt, dass Jun dem ambitionierten Landesligisten schnell helfen kann. "Er ist uns mehr oder weniger angeboten worden. Dann haben wir ihn zum Trainingslager eingeladen. Als wir uns dort selbst einen Eindruck von Tomas gemacht haben, mussten wir nicht lange überlegen", sagt Stieglmair zu krone.at.

Foto: GEPA

Eingeplant ist Jun als Zehner im Mittelfeld. Mit seiner Erfahrung soll er vor allem die jungen Kollegen anführen und voran maschieren. "Wenn jemand so viel Erfahrung hat", so Mario Stieglmair, "dann weiß der genau was zu tun ist."

Lust auf Fußball

Jun selbst sagt, dass er immer noch Lust auf Fußball habe, nur nicht mehr auf den Aufwand, der mit dem Profileben zusammenhängt. Dem SV Donaustauf hat er eine Zusage für zwei Jahre gegeben. "Mein Ziel ist es ganz klar, in beiden Jahren aufzusteigen", erklärt Jun. Dann wäre Donaustauf in der Regionalliga, der höchsten Amateurliga, angekommen. Zunächst soll aber der erste Aufstieg realisiert werden. Dieses Ziel hat der Klub auch vor der Saison ausgerufen.

Bereits vergangenen Sommer hatte der ambitionierte Verein in Bayern für Aufsehen gesorgt, da es den Verantwortlichen gelungen war, den langjährigen Kapitän des FC Bayern und Weltmeister von 1990, Klaus Augenthaler, als Trainer zu verpflichten. Mit dem verpassten Aufstieg hatte der Abschied von Augenthaler jedoch nichts zu tun. Er unterrichtete den Verein bereits vorher von seinem Rücktritt.